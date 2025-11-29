|ENGLISH VERSION
|
|30.Nov.2025
| OS4Depot-Uploads bis 29.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 29.11.2025 dem OS4Depot hinzugefügt:
mousedriver.lha dri/inp 188kb 4.1 Some special mouse-driver amiarcadia.lha emu/gam 11Mb 4.0 Signetics-based machines emulator(snx)
[Meldung: 30. Nov. 2025, 09:40] [Kommentare: 0]
|
