01.Dez.2025



 Video: Ein kurzer Rückblick auf die Geschichte des Amiga 4000
In einem rund siebenminütigen Video wirft die YouTuberin 'Silicon Siren' einen Blick auf die Ursprünge und die Entwicklung der Amiga-Reihe und die Besonderheiten des Amiga 4000. (dr)

[Meldung: 01. Dez. 2025, 06:10] [Kommentare: 14 - 01. Dez. 2025, 17:33]
