|01.Dez.2025
| Spiele-Engine: Sevgi Engine V0.186
Sevgi Engine ist eine neue Open-Source-Spiele-Engine für die Erstellung leistungsstarker Amiga-Spiele mittels der Programmiersprache C (Video) und basierend auf dem ScrollingTricks-Archiv von Georg Steger (amiga-news.de berichtete). Version 0.186 bietet folgende Änderungen:
(dr)
- Implement CPL (Palette on copperlist)
- Setting NUM_BOBS to 0 strips BOB related variables and functions
- Setting NUM_SPRITES to 0 strips Sprite related variables and functions
- Fix unstandardized implementations on display_loading.c
- Update template games to support CLP
- Fix the bugs on CopOp sorter
- Update Sevgi Editor to manage CLP
- Update documentations to provide information on CLP
