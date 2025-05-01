amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

01.Dez.2025



 Spiele-Engine: Sevgi Engine V0.186
Sevgi Engine ist eine neue Open-Source-Spiele-Engine für die Erstellung leistungsstarker Amiga-Spiele mittels der Programmiersprache C (Video) und basierend auf dem ScrollingTricks-Archiv von Georg Steger (amiga-news.de berichtete). Version 0.186 bietet folgende Änderungen:
  • Implement CPL (Palette on copperlist)
  • Setting NUM_BOBS to 0 strips BOB related variables and functions
  • Setting NUM_SPRITES to 0 strips Sprite related variables and functions
  • Fix unstandardized implementations on display_loading.c
  • Update template games to support CLP
  • Fix the bugs on CopOp sorter
  • Update Sevgi Editor to manage CLP
  • Update documentations to provide information on CLP
(dr)

[Meldung: 01. Dez. 2025, 06:33] [Kommentare: 0]
.
.