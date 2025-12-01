|ENGLISH VERSION
|02.Dez.2025
Hugues 'HunoPPC' Nouvel
| AmigaOS 4: libegl_wrap 0.7.21, Betaversion 14
Hugues 'HunoPPC' Nouvel arbeitet an einem EGL-OpenGL-Wrapper, der auf die von A-EON-Vertriebene Warp 3D Nova/OpenGL-ES-Kombination aufsetzt und die Portierung von modernen OpenGL-basierten Spielen vereinfachen bzw. ermöglichen soll (Youtube-Video-Beispiel für Prey 2006).
Die neue Betaversion 14, die von (zukünftigen) Spiele-Portierungen durch Nouvel vorausgesetzt werden wird, bietet folgende Änderungen:
[Meldung: 02. Dez. 2025, 06:01] [Kommentare: 0]
