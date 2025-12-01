|02.Dez.2025
| Seq 3.3: MIDI-Sequencer für AmigaOS 4
Der MIDI-Sequencer Seq von Tuomas Hokka liegt in der neuen Version 3.3 für AmigaOS 4 vor. Das einfache Tool erlaubt das Erstellen und Bearbeiten von MIDI-Sequenzen und richtet sich an Musiker, die ihren Amiga als kompositorisches Werkzeug nutzen möchten.
Mit dem aktuellen Update 3.3 wurden ein Bug behoben, kleinere Änderungen vorgenommen und die experimentelle MIDIText-Funktion hinzugefügt. Seq wird als Freeware angeboten und steht im OS4Depot zum Download bereit. (nba)
[Meldung: 02. Dez. 2025, 10:49] [Kommentare: 0]
