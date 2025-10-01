amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
03.Dez.2025



 Befehlszeilen-Audioplayer: QoaPlay 0.8
QoaPlay gibt das Quite-Okay-Audioformat wieder (amiga-news.de berichtete). Die nun veröffentlichte Version 0.8 behebt einen Fehler bei der Stereowiedergabe.

Download: qoaplay.lha (7 KB) (snx)

[Meldung: 03. Dez. 2025, 09:00] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.