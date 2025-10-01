|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|03.Dez.2025
| Befehlszeilen-Audioplayer: QoaPlay 0.8
QoaPlay gibt das Quite-Okay-Audioformat wieder (amiga-news.de berichtete). Die nun veröffentlichte Version 0.8 behebt einen Fehler bei der Stereowiedergabe.
Download: qoaplay.lha (7 KB) (snx)
[Meldung: 03. Dez. 2025, 09:00] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.