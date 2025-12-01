|ENGLISH VERSION
|04.Dez.2025
Gunnar (ANF)
| Ego-Shooter: Half-Life für WarpOS/Warp 3D
"Cowcat" hat die quelloffene Half-Life-Engine xash3D-fwgs auf WarpOS und Warp3D portiert (Video). Genaue Hardware-Anfordungen sind noch keine bekannt, aufgrund der Hardware-Anforderungen des Original-Spiels dürfte der Titel auf BlizzardPPC- und CyberstormPPC-Karten allerdings nur mühsam laufen, bisher bei Youtube veröffentlichte Mitschnitte wurden auf Systemen mit PCI-Busboards, PCI-basierter G3/G4-Prozessorkarte ("Ragnarok", "Apocalypse") und Voodoo-Grafikkarten aufgezeichnet.
Direkter Download: HalfLife-warpos.lha (4,6 MB) (cg)
[Meldung: 04. Dez. 2025, 23:17] [Kommentare: 0]
|
