04.Dez.2025



 Turnier-Organisation: Compo Seeder tool
Das mit CanDo 3 entwickelte "Compo Seeder tool" soll bei der Organisation von (e)-sportlichen Turnieren unterstützen: Es teilt bis zu 20 Spieler nach verschiedenen Kriterien in kleinere Gruppen ein. (cg)

[Meldung: 04. Dez. 2025, 23:20] [Kommentare: 0]
