AROS-Distribution: AROS One 2.9 32Bit (ABIv0)

Nach 8 Monaten steht eine neue Version von AROS One 32Bit (ABIv0) zum Download bereit, verfügbar sind eine ISO-Datei sowie ein Image für USB Sticks. Aufgrund des Fokus auf den Übergang zu 64 Bit hat der Kern der Distribution keine großen Änderungen erhalten, bei der Konfiguration und der mitgelieferten Software von Dritt-Anbietern gibt es jedoch diverse Neuerungen in Version 2.9:



AROS One-Updates ArosOnePrefs (Als Wanderer- oder Magellan-System einstellen)

muimaster.library (Ermöglicht das Abrunden von Schaltflächen und Rahmen)

NTFS (NTFS-Dateisystem aktivieren/deaktivieren)

TrackDisk (TrackDisk-Dateisystem aktivieren/deaktivieren)

Hdaudio.config (Fix)

Zeiger (Neue Zeiger Normal/Busy)

DOpus4 (Aktualisierte Konfiguration)

ZuneARC (Konfiguration aktualisiert)

OpenURL.prefs (Fix)

AROS One Icons (Set aktualisiert)

Basque (Sprachkatalog)

Config-Apparence (Aktualisiert)

Config-Pointer (Aktualisiert)

Config-Zune (Aktualisiert)

Zune-Skins (Neue Einstellungen)

Themes (Aktualisierung und neue Themen)

Themes (Skripte für neue Themen hinzugefügt)

Def_Icons (Aktualisiert)

AmiStart (Symbole aktualisiert) Software-Aktualisierungen InstallerLGi v1.0.4 (Offizielles Installationsprogramm von AROS One)

LHA v1.14i (Komprimierungsprogramm von UNIX für Aros)

SuperModel (Engine für Sega-Autospiele)

WCS v1.1 (World Construction Set)

v3.1.1 (Texteditor)

Vim v9.1 (Texteditor)

IconSplitter (cg)



[Meldung: 04. Dez. 2025, 23:28] [Kommentare: 0]

