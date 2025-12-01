05.Dez.2025









Demoparty: MountainBytes 2026 (Schweiz, 27.02.-01.03.)

Pressemitteilung: Liebe Freunde!



In weniger als drei Monaten ist es wieder soweit: die Schweizer Demoparty des Jahres ist zurück!



Vom 27.02. bis 01.03.2026 sind wir diesmal im Dreiklang Steinhausen, um wieder die Meteoriks-Nominierungen um die besten Demos des Jahres zu verkünden, und am zweiten Abend unsere - eure! - eigenen Produktionen in den Compos zu präsentieren.



Und auch unser heissgeliebtes Demolab samt Roundtables ist wieder am Start! Stellt sicher, dass ihr euch frühzeitig einen Platz reserviert.



Am Samstagabend kommen zudem noch Baumann Bergmann Pokinsson aus Hamburg zu uns, um ihren allerersten Gig in der Schweiz zu spielen. Freuen wir uns also auch noch auf ein paar neue Gesichter aus der Schweizer Gamingszene (der guten Seite, also vor allem den Point-and-Click-Fans!)



Der Ticketverkauf ist bereits gestartet, und unsere Partnerhotels haben noch einige wenige Zimmer zum Vorzugspreis zur Verfügung.



Wie immer sind wir euch sehr dankbar, wenn ihr den Vorverkauf nutzt - Vereinsmitglieder von Echtzeit erhalten selbstverständlich einen Gästelistenplatz, und müssen kein Ticket lösen (lasst uns aber wissen, solltet ihr am Workshop teilnehmen wollen).



Die MountainBytes Organiser (dr)



