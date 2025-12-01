amiga-news ENGLISH VERSION
05.Dez.2025



 GUI für Greaseweazle Tools: FluxMyFluffyFloppy V5.2.6 für Windows
'FrankieTheFluff' hat die Version 5.2.6 seiner grafischen Benutzeroberfläche FluxMyFluffyFloppy für die Greaseweazle Tools V1.22 veröffentlicht (vgl. Video zur Einrichtung eines Greaseweazle V4). Änderungen:
  • FluxMyFluffyFloppy is now 64bit
  • INI file versioning (v10)
  • Options: Use default system codepage (e.g. cp850)
  • Bugfix: Codepage issues (deutsche Umlaute ä,ö,ü etc.)
  • Bugfix: Log output error
(dr)

[Meldung: 05. Dez. 2025, 20:20] [Kommentare: 0]
