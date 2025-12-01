|ENGLISH VERSION
|06.Dez.2025
Intense Creative (ANF)
| WinUAE: "WinUAE DX Icons" - Spiele-Icons im Windows-Format
"WinUAE DX Icons" enthält 59 Icons im Windows-Format (".ico"), die Szenen aus bekannten Amiga-Spielen zeigen. Eine im Archiv enthaltene Kurzanleitung erklärt, wie man einen Schnellstarter erstellt, der nach Klick auf ein Icon das gewünschte Spiel in WinUAE started. (cg)
[Meldung: 06. Dez. 2025, 23:24] [Kommentare: 0]
