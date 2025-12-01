amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
06.Dez.2025



 Bootfähige ADF-Images erstellen: gadf 1.0 (Windows, Linux, macOS)
Das Kommendozeilen-Tool gadf nimmt eine ausführbare Amiga-Datei sowie beliebige weitere Dateien und Verzeichnisse und generiert daraus ein bootfähiges ADF-Image. Die Windows-Version wird als fertiges Executable angeboten, macOS- und Linux-Nutzer müssen das Programm aus den Quelltexten selbst kompilieren. (cg)

[Meldung: 06. Dez. 2025, 23:56] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.