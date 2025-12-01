|07.Dez.2025
| AmigaRemix: Weitere Lieder hinzugefügt
AmigaRemix stellt neue Abmischungen bekannter Soundtracks von Amiga-Spielen als MP3-Dateien zum Herunterladen bereit. Seit unserer letzten Meldung kamen folgende Titel hinzu:
(snx)
- Apidya (End Credits)
- Agony Title Music (Jungle Remix)
- Hybris Imploded! (Purist Cut)
- One Step Beyond
- Lemmings ("Smile As Long As You Love Lemmings") Medley
- Cruisin
- The Machinery (Extended Remix) [BIT Live 2025]
- MiG-29 Fulcrum (80s Wall of Sound)
- Crystal Hammer (1080p)
