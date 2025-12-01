|08.Dez.2025
| Arcade-Action: OpenGW für AmigaOS 4 und MorphOS
Open Geometry Wars (OpenGW, Video) soll eine originalgetreue Nachbildung des XBox-Spiels Geometry Wars: Retro Evolved aus dem Jahr 2003 in C++ sein. Aus diesem Quellcode hat Juha 'capehill' Niemimäki bereits vor elf Jahren eine SDL2-Umsetzung erstellt und auf GitHub veröffentlicht.
Yannick 'Papiosaur' Buchys hat seine eigene SDL2-Umsetzung für MorphOS Ende November veröffentlicht, die teilweise auch Niemimäkis Version nutzt, George 'walkero' Sokianos stellte gestern die Version 1.2 seines Ports für AmigaOS 4 zur Verfügung, der überwiegend den Quellcode der MorphOS-Version nutzt, aber ebenso eigene Verbesserungen anbringt. Beide Entwickler tauschten gegenseitig die Quellcodes und unterstützen sich in der Realisierung der Ports. (dr)
[Meldung: 08. Dez. 2025, 20:33] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]