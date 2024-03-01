amiga-news ENGLISH VERSION
08.Dez.2025



 Motorola68k-Emulation: Emu68 V1.0.7
Michal Schulz hat ein Update seiner Motorola68K-Emulation Emu68 für die ARM-Architektur mit Fokus auf die PiStorm und PiStorm32lite veröffentlicht (amiga-news.de berichtete). Die Version 1.0.7 soll laut Autor "die (hoffentlich) letzte Version der Emu68 1.0.x-Serie sein". Es handelt sich um eine Schnellkorrektur, die für alle Framethrower-Benutzer (amiga-news.de berichtete) erforderlich ist, die den klassischen PiStorm verwenden. (dr)

[Meldung: 08. Dez. 2025, 21:16] [Kommentare: 1 - 09. Dez. 2025, 06:52]
