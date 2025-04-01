|08.Dez.2025
| Rundenbasiertes Strategiespiel: Neue Demoversion 12/25 von "Ecliptic"
Ecliptic wird vom Autor als eine Mischung aus rundenbasiertem taktischem Kampf und Rollenspiel beschrieben (amiga-news.de berichtete) und soll optisch an die retro-futuristische Science-Fiction der 1970er und 1980er Jahre erinnern. Für das sich in Entwicklung befindliche Spiel wurde nun eine neue Demoversion veröffentlicht.
Das neue Update umfasst einen neuen Level, viele Fehlerbehebungen und eine große Änderung der Spielweise. Außerdem gibt es eine neue Ebene - Deck 6: The Swarm -, auf der die Roboter die Motoren des Schiffes reparieren müssen, während man selbst eine Horde von bösen Alien-Bugs bekämpft. (dr)
[Meldung: 08. Dez. 2025, 22:06] [Kommentare: 0]
