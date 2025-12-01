|ENGLISH VERSION
|09.Dez.2025
| Screensaver: Amiga Boing Ball auf Windows 10 und 11
Auf GitHub steht der "Amiga Boing Ball Screensaver" bereit, ein Bildschirmschoner für Windows 10 und 11, der die Amiga Boing Ball Demo auf moderne PCs bringt.
Die originale Demo wurde 1984 geschaffen, um die Grafik- und Soundfähigkeiten des Amiga-Prototyps zu demonstrieren und gilt als eines der ersten echten Showpieces der damaligen Heimcomputer-Generation.
Der Amiga Boing Ball Screensaver ist als Quellcode erhältlich, der vom interessierten Benutzer mit Visual Studio in lauffähigen Code (src-Datei) umgewandelt werden kann. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt, wie die Installation erfolgen muss. (nba)
[Meldung: 09. Dez. 2025, 16:05] [Kommentare: 0]
