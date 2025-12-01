|ENGLISH VERSION
|
|09.Dez.2025
Pawel 'tukinem' Tukatsch (Mail)
| Farmsimulation: Box Edition von Farmiga veröffentlicht
Der Distributor K&A hat eine physische Box Edition des Spiels "Farmiga" des polnischen Entwicklers Paul 'Tukinem' Tukatsch veröffentlicht (amiga-news.de berichtete zuletzt im Sommer 2022).
Farmiga setzt auf ruhiges Gameplay mit Humor und Anleihen an klassische Wirtschaftssimulationen: Man kümmert sich um seinen Farmer, züchtet Tiere, produziert Waren und verkauft sie in der Stadt.
Die physische Edition kommt in einer 15x15x4cm-Box mit farbigem Schuber, Schaumstoffeinlage und Datenträger. Zusätzlich enthalten sind digitale Versionen, ein gedrucktes Handbuch und ein Sticker (solange Vorrat reicht).
Das Spiel unterstützt mehrere Sprachen (u.a. Deutsch, Englisch, Italienisch, Polnisch) und läuft auf Amiga-Systemen mit PAL-Modus und mindestens Kickstart 1.2 und 1 MB Chip-RAM (oder 0,5 MB Chip-RAM plus 1 MB Fast-RAM).
Farmiga wird für knapp 26 Euro wahlweise auf 3,5" Diskette oder auf USB-Stick angeboten. (nba)
[Meldung: 09. Dez. 2025, 16:26] [Kommentare: 0]
|
