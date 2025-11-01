|ENGLISH VERSION
|09.Dez.2025
Pawel 'tukinem' Tukatsch (Mail)
| Jump'n Run: Box Edition von Santastic ab 18. Dezember erhältlich
Passend zur Weihnachtssaison hat der Distributor K&A eine physische Box Edition des vor kurzem angekündigten Flip-Screen-Jump'n Run Spiels "Santastic" des polnischen Entwicklers Paul 'Tukinem' Tukatsch veröffentlicht (amiga-news.de berichtete). Das Spiel wird laut K&A nach dem 18. Dezember versendet.
Im weihnachtlichen Jump'n Run "Santastic" schlüpfen Spieler in die Stiefel des Weihnachtsmanns, verteilen Geschenke, weichen Hindernissen wie Schneemännern oder Vögeln aus und entdecken geheime Missionen sowie ein Bonuslevel mit Schlitten und funkelnden Überraschungen.
Die Box (15x15x4 cm) kostet knapp 26 Euro und enthält eine 3,5"-Diskette, digitale Versionen inklusive PDF-Handbuch, ein gedrucktes Handbuch sowie Postkarte und Sticker (solange Vorrat reicht).
Santastic läuft auf jedem Amiga mit 68000-CPU und 1 MB Chip RAM (auf A500 mit 512 KB Chip + 512 KB Slow RAM ohne Musik) und unterstützt sowohl PAL als auch NTSC. (nba)
[Meldung: 09. Dez. 2025, 16:51] [Kommentare: 0]
