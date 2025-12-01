|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|10.Dez.2025
| 68k-Emulation für ARM-Prozessoren: Emu68-Tools 1.0
Unter dem Titellink hat Michal Schulz damit begonnen, seine eigenen und die Hilfsprogramme von Philippe Carpentier für seine ARM-basierte 680x0-Emulation Emu68 zu einer Sammlung zusammenzufassen. Es handele sich ausdrücklich um ein noch in Arbeit befindliches Projekt, dennoch gibt es bereits eine Version 1.0. (snx)
[Meldung: 10. Dez. 2025, 13:08] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.