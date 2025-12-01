|ENGLISH VERSION
|10.Dez.2025
HunoPPC
| AmigaOS 4: Horror-Shooter Dark Salvation
Das Spiel Dark Salvation ist ein ursprünglich kommerzieller Gothic-Horror-Egoshooter, der 2009 für Windows veröffentlicht wurde (Wikipedia) und seit 2017 über itch.io angeboten wird, inzwischen kostenlos. Hugues 'HunoPPC' Nouvel hat nun eine AmigaOS-4-Portierung vorgenommen. (snx)
[Meldung: 10. Dez. 2025, 13:08] [Kommentare: 0]
