amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
11.Dez.2025



 MorphOS: E-Mail-Programm Iris 1.48
Jacek 'jacadcaps' Piszczek hat Version 1.48 seines E-Mail-Programms Iris veröffentlicht. Die Änderungen im Detail:
  • Updated WebKit to 2.50.1
  • Performance and user-agent tweaks to workaround slowness when logging into Outlook IMAP accounts
(cg)

[Meldung: 11. Dez. 2025, 23:17] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.