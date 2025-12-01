11.Dez.2025









Windows: Emu68-Imager 2.1

Der Emu68-Imager ermöglicht es PiStorm-Benutzern, unter Windows eine SD-Karte mit der Motorola-68K-Emulation Emu68 und einer vorkonfigurierten AmigaOS-3-Installation vorzubereiten. Die neue Version 2.1 (das Zip-Archiv wird als "Source Code" bezeichnet, enthält aber das PowerShell-Skript) bringt folgende Änderungen mit: Introduced selection of Screenmodes so user can select either Native or RTG screenmode to boot. All user interaction has been moved to after Workbench has loaded so users who have not connected native output should not be stuck at a black screen

Introduced check so that if a user selects an unsupported screenmode the screenmode will revert to PAL Highres non interlaced

Revised system detection in Startup-Sequence

Removed unnecessary Onetimerun scripts

Added Unicam parameters to cmdline to support Framethrower

Updated Emu68 Imager to use the new Emu68-tools repository including the new Videocore.card file

Added latest version of HST Amiga (0.5.208)

Added latest version of HST Imager (1.4.526)

Changed icon positioning to use HST Amiga so no longer performed on first boot

Changed Onetimestartup to allow for execution of scripts after workbench has loaded

Added additional screenmode (1600*900) to Picasso96settings (cg)



[Meldung: 11. Dez. 2025, 23:21] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

