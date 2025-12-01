amiga-news ENGLISH VERSION
11.Dez.2025



 Windows-PC im A1200-Gehäuse: Re-imagined A1200
Unter der Bezeichnung "re-imagined A1200" hat ein Bastler einen Windows-PC in ein Original-A1200-Gehäuse gepackt, Tastatur und Diskettenlaufwerk sind dabei weiterhin funktionsfähig. (cg)

[Meldung: 11. Dez. 2025, 23:23] [Kommentare: 1 - 12. Dez. 2025, 10:30]
