amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
11.Dez.2025



 Rollstuhl-Klopperei: Wheelchair Gladiators - Championship Edition (AGA)
Die "Championship Edition" des 1994 veröffentlichten Mehrspieler-Beat'em-Ups Wheelchair Gladiators wurde nicht mehr mit AMOS, sondern mit der Scorpion Engine entwickelt. Zu den Neuerungen gehören - neben der Tatsache, dass das Spiel jetzt AGA voraussetzt - eine Bonus-Runde und eigene "Special Moves" für jeden der jetzt mit Portrait abgebildeten Kämpfer. Außerdem wird jetzt erst beim Aufsammeln klar, ob ein Bonus-Item eine Extrawaffe, einen Health-Bonus oder einen negativen Effekt enthält. Der Titel ist kostenlos erhältlich, wer möchte kann dem Entwickler jedoch vor dem Download eine Spende zukommen lassen. (cg)

[Meldung: 11. Dez. 2025, 23:40] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.