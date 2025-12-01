amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

12.Dez.2025



 Jump'n Run: Demoversion "Christmas Me Out"
Michael 'Mixel' Dawes stellt eine besondere Weihnachts-Demoversion "Christmas Me Out" seines mit dem Game Construction Kit Scorpion Engine erstellten Jump'n Run "Creeping Me Out" zur Verfügung, die folgende Features bietet:
  • zwei kurze Level
  • Anna (nicht Francis) als Protagonistin
  • Ein hinterhältiger Bosskampf
  • Eisblöcke
  • Lächerliche Partikeleffekte
  • So viele Pinguine
Laut Autor sollte das Spiel auf einem Amia mit 020-Prozessor und 2 MB ChipRAM bzw. 1 MB FastRAM gut laufen. AGA ist nicht erforderlich. (dr)

[Meldung: 12. Dez. 2025, 06:04] [Kommentare: 0]
.
.