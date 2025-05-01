amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
12.Dez.2025



 Systeminformationen: xSysInfo 0.1a
xSysInfo ist ein umfassendes Systeminformationsprogramm für AmigaOS. Es bietet detaillierte Einblicke in die Hardware- und Softwarekonfiguration des Amiga-Systems sowie Benchmarking-Funktionen:
  • Detaillierte Hardware-Informationen: ausführliche Berichte zur CPU, dem Arbeitsspeicher, den Laufwerken (einschließlich SCSI), Erweiterungskarten und dem Cache.
  • Übersicht über die Softwareumgebung: Details zur AmigaOS-Softwareeinrichtung.
  • Benchmarking: Enthält Dhrystone-Benchmarks zur Bewertung der Leistung des Systems.
  • Grafische Benutzeroberfläche (GUI): Benutzerfreundliche Oberfläche für einfache Navigation und Informationsanzeige.
  • Druckunterstützung: Systemberichte zur Dokumentation oder Weitergabe (derzeit wird die Ausgabe in einer Datei im RAM gespeichert).
  • Lokalisierung: Unterstützt mehrere Sprachen für die Benutzeroberfläche.
Benötigt wird AmigaOS 2.0, da für die Systemangaben die identify.library verwendet wird. Außerdem wird für den Zugriff auf PCI-Geräte die openpci.library (Aminet) benötigt.

Download: xsysinfo-v0.1a (71 Kb) (dr)

[Meldung: 12. Dez. 2025, 06:36] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.