|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|13.Dez.2025
Andreas Magerl (ANF)
| Jump'n Run: Dr. Dangerous als Download-Version
APC&TCP bietet vom Jump'n Run "Dr. Dangerous" nach der Box-Version auch eine rein digitale Ausgabe für 19,99 Euro an. Im Vergleich zum weiterhin vom Autor kostenlos oder gegen eine Spende angebotenen Originalspiel bietet der APC&TCP-Download sämtliche Verbesserungen der Boxed Edition. (cg)
[Meldung: 13. Dez. 2025, 13:44] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.