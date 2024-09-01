amiga-news ENGLISH VERSION
13.Dez.2025
Andreas Magerl (ANF)


 Jump'n Run: Dr. Dangerous als Download-Version
APC&TCP bietet vom Jump'n Run "Dr. Dangerous" nach der Box-Version auch eine rein digitale Ausgabe für 19,99 Euro an. Im Vergleich zum weiterhin vom Autor kostenlos oder gegen eine Spende angebotenen Originalspiel bietet der APC&TCP-Download sämtliche Verbesserungen der Boxed Edition. (cg)

[Meldung: 13. Dez. 2025, 13:44] [Kommentare: 0]
