14.Dez.2025
Frank Neumann (E-Mail)
| Mutant Monty: Nachprogrammierung des Amstrad-Klassikers für den Amiga
Bei Mutant Monty handelt es sich um eine Reimplementation des gleichnamigen Klassikers von 1984, der für den Amstrad CPC, C64 und das ZX Spectrum auch noch immer kommerziell erhältlich ist. Das der C64-Fassung mit farbreicherer und leicht veränderter Grafik von Kevin 'Invent' Saunders und Vertonung durch Jochen 'Virgill' Feldkötter nachempfundene Amiga-Spiel wurde von Frank 'CoBour' Neumann mit der Scorpion-Engine umgesetzt, der Quellcode ist auf GitHub verfügbar. (snx)
[Meldung: 14. Dez. 2025, 07:00]
