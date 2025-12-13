amiga-news ENGLISH VERSION
14.Dez.2025



 MorphOS-Storage-Uploads bis 13.12.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 13.12.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
Iconos_1.3.lha            Graphics/Draw             Pixel/Icon editor
SerialDoor_1.0.lha        Misc                      Direct file transfer th...
Iris_1.48.lha             MorphOS-update            Iris, the MorphOS email...
CPU-M_0.4.7.lha           System/Monitoring         System Information Tool
(snx)

[Meldung: 14. Dez. 2025, 07:01] [Kommentare: 0]
