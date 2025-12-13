|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|14.Dez.2025
| Aminet-Uploads bis 13.12.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 13.12.2025 dem Aminet hinzugefügt:
Serial_Door_MorphOS.lha comm/misc 1.5M MOS Direct file transfer th... bebbossh.lha comm/net 325K OS3 SSH2 suite, client/serv... amospro_christmaslights.lha dev/amos 51K OS3 AmosPro Christmas Light... CVBasic.lha dev/cross 501K VAR BASIC compiler for Cole... f1champ.lha docs/misc 76K GEN Statistics of Formula O... F1GP2025Carset.lha game/data 11K GEN 2025 Carset for F1GP AmiDuke_AGA.lha game/shoot 1.0M OS3 Amiga port of Duke Nuke... AmiDuke_RTG.lha game/shoot 1.0M OS3 Amiga port of Duke Nuke... BOOM_AGA.lha game/shoot 1.1M OS3 Amiga port of BOOM (DOOM) BOOM_RTG.lha game/shoot 1.1M OS3 Amiga port of BOOM (DOOM) D1X_Rebirth_AGA.lha game/shoot 4.3M OS3 Amiga port of Descent (... D1X_Rebirth_RTG.lha game/shoot 4.3M OS3 Amiga port of Descent (... PrBoom.lha game/shoot 1.5M OS3 Amiga port of PrBoom (D... OpenDUNE_RTG.lha game/strat 786K OS3 Amiga port of Dune 2 (O... AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 11M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 11M OS3 Signetics-based machine... AmiVms.lha misc/emu 3.9M OS3 Simulates OpenVMS comma... DOSBox_RTG.lha misc/emu 1.8M OS3 Amiga port of DOSBox AnnotateHollywoodSyntax.lha text/edit 11K GEN Hollywood Syntax for An... Ticklish_V1-0.lha util/misc 8.7M OS4 ToDo List CPU-M.lha util/moni 848K MOS System Information Tool(snx)
[Meldung: 14. Dez. 2025, 07:01] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.