|15.Dez.2025
| Windows: Emu68-Imager 2.1.1.1
Der Emu68-Imager ermöglicht es PiStorm-Benutzern, unter Windows eine SD-Karte mit der Motorola-68K-Emulation Emu68 und einer vorkonfigurierten AmigaOS-3-Installation vorzubereiten. Die neue Version 2.1.1.1 (das Zip-Archiv wird als "Source Code" bezeichnet, enthält aber das PowerShell-Skript) bietet folgende Änderungen im Vergleich zu unserer letzten Meldung:
- Updated WHDLoadWrapper function to include -UseBasicParsing parameter to suppress warning on newer versions of Powershell
- Updated Emu68 Updater to update Videocore.card as well as tooltype
- Fixed issue where incorrect version of Emu68info was being used from Emu68-tools repository
- Corrected typo in CheckScreenModeandChipset.rexx
- Fixed issue with missing text qualifiers
- Fixed issue with environment variable names for Pi3
- Fixed UI issue with loading settings
