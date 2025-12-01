amiga-news ENGLISH VERSION
 Windows: Emu68-Imager 2.1.1.1
Der Emu68-Imager ermöglicht es PiStorm-Benutzern, unter Windows eine SD-Karte mit der Motorola-68K-Emulation Emu68 und einer vorkonfigurierten AmigaOS-3-Installation vorzubereiten. Die neue Version 2.1.1.1 (das Zip-Archiv wird als "Source Code" bezeichnet, enthält aber das PowerShell-Skript) bietet folgende Änderungen im Vergleich zu unserer letzten Meldung:
  • Updated WHDLoadWrapper function to include -UseBasicParsing parameter to suppress warning on newer versions of Powershell
  • Updated Emu68 Updater to update Videocore.card as well as tooltype
  • Fixed issue where incorrect version of Emu68info was being used from Emu68-tools repository
  • Corrected typo in CheckScreenModeandChipset.rexx
  • Fixed issue with missing text qualifiers
  • Fixed issue with environment variable names for Pi3
  • Fixed UI issue with loading settings
