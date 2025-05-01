|15.Dez.2025
| Jump'n'Run: "Mad Santa" (AGA)
"Mad Santa" von Dan 'zooperdan' Thoresen ist ein mit der Scorpion Engine geschriebenes Jump'n'Run, dass das Thema Weihnachtsmann gegen den Strich bügelt: nach unzähligen Jahren des Geschenke bringens beschließt der weißbärtige Mann, dem Treiben für immer ein Ende zu setzen, und geht dabei wenig zimperlich vor.
Der Entwickler bittet ausdrücklich, dieses Spiel nicht ernst zu nehmen und bei einem Entwicklungsaufwand von vier Tagen ebenso die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben. Ein AGA-Amiga wird benötigt. (dr)
[Meldung: 15. Dez. 2025, 11:27] [Kommentare: 1 - 15. Dez. 2025, 14:50]
