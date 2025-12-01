15.Dez.2025









Systeminformationen: xSysInfo 0.2a

xSysInfo ist ein umfassendes Systeminformationsprogramm für AmigaOS. Es bietet detaillierte Einblicke in die Hardware- und Softwarekonfiguration des Amiga-Systems sowie Benchmarking-Funktionen. Wir berichteten vergangenen Freitag über die erste Version, haben das nun vorliegende größere Update genutzt, um beim Autor Stefan Reinauer - wir berichteten unter anderem über den Nachbau des Fast-SCSI2-Controllers A4091 - nach der Motivation nachzufragen, das bekannte Systeminformationsprogramm SysInfo, dessen letzte stabile Version vor ziemlich genau fünf Jahren veröffentlicht wurde, neu zu schreiben.



Wie der Autor uns gegenüber erzählt, bestünde für ihn die "Retro-Idee" darin, einerseits die gute alte Zeit lebendig zu halten, andererseits auch das Wissen über die Hardware und wie Computer funktionieren. Mit anderen in einer Community zusammenzuarbeiten und etwas zu schaffen, das besser sei als das, was ein einzelner schaffen kann, mache für ihn einen zusätzlichen Reiz aus.



Im Falle von SysInfo sei das Programm im Prinzip sei fünf Jahren nicht mehr gepflegt worden, weshalb er sich hingesetzt "und das Ding erst mal neu geschrieben habe". Er habe bewusst versucht, einige Sachen zu verbessern - zum Beispiel, dass man bei RTG-Systemen direkt in einem Fenster startet oder wie die MIPS und MFlops berechnet werden.



SysInfo habe außerdem einen Overflow-Bug beim Messen der Disk-Geschwindigkeit. Die Hälfte der Zeit bekommt man nicht den tatsächlichen Geschwindigkeitswert, sondern einfach 6,553,600 Bytes/Sek angezeigt (so 6.5MB).

Gerade als er und Chris Hooper die A4091 nachgebaut hatten (siehe oben), war das sehr nervig. Hooper habe dann devtest geschrieben, aber das wäre eher für Entwickler gedacht und für den gemeinen Nutzer etwas zu kompliziert. Und Stefan Reinauer führt weiter aus: "Also ist es das Ziel (und da arbeite ich noch dran), z.B. sehr genaue Messungen auf verschiedenen SCSI-Controllern durchführen zu können, mittels eines bequemen, grafischen Tools, das dann noch andere Sachen wie Speicherdurchsatz und CPU-Geschwindigkeit korrelieren kann.

Ich habe vor, ein paar mehr Tests einzubauen und die Ergebnisse auf einem neuen Hardware-Screen zu präsentieren: (Re)SDMAC-Version, Version vom SCSI-Controller usw. Dann hat man einen einfachen One-Stop-Shop, bei dem man schauen kann, ob das System optimal läuft."



Der Autor bittet darum, ihm Benchmark-Ergebisse, die auf realer Hardware durchgeführt wurden (Pistorms/Z3660/...) zu senden. Dazu den SPEED-Benchmark auf der Hauptseite ausführen und davon entweder ein Foto schießen oder die Zahlen schicken. Er bitte außerdem darum, die Amiga-Konfiguration anzugeben, welche Turbokarte, wie viel RAM und welche Art von RAM. Das sollte letztlich ungefähr so aussehen: Amiga Config: YYYYYYYY

Dhrystones: XXXX

Mips: XXXX

MFlops: XXXX

CHIP SPEED: XXXX MB/s

FAST SPEED: XXXX MB/s

ROM SPEEED: XXXX MB/s (dr)



[Meldung: 15. Dez. 2025, 20:56]

