AROS: Amiga-Emulator Amiberry V6.3.4 Alpha für 64-Bit

Der auf WinUAE basierende Amiga-Emulator Amiberry wurde in einer ersten Alphaversion auf AROS 64-Bit portiert, sodass AROS nun über einen ebenso modernen Emulator verfügt. Laut AROS-Entwickler Krzysztof 'deadwood' Śmiechowicz sei die Version trotz Alphastatus "tatsächlich funktionsfähig und stabil, insbesondere für Konfigurationen vom Typ Gaming/WHDLoad".



Was funktioniert: Emulation (yay!), JIT, zyklusgenau und "so schnell wie möglich"

RTG: RTG/Z3 RAM benötigt mindestens 305 MB verfügbaren Adressraum (einsehbar im RAM-Panel und wie unter NATMEM_SIZE beschrieben einstellbar).

Schnellstart

Anzeigemodi: Fenster, Vollbild (begrenzt auf 800x600), Vollfenster, Filterung (Achtung! Langsam!)

Sound (Puffer nicht zu niedrig einstellen)

Tastatur-Emulation und Joystick/Pad (funktioniert möglicherweise nicht auf echter Hardware, abhängig von SDL2)

WHDBoot Was definitiv nicht funktioniert: Drawbridge/Floppybridge

Vollbild kleiner und größer als 800x600 (verwenden Sie Vollfenster, aber es kann langsam sein!)

BSDSocket (sorry)

ROMs auf echter Hardware neu scannen: das erneute Scannen von ROMs funktioniert auf VM oder Hosted, und es ist unerlässlich, WHDBoot zu verwenden. Wenn Sie echte Hardware verwenden, können Sie vor der Verwendung auf echter Hardware auf Hosted/VM erneut scannen oder dieser Anleitung folgen, um ROMs mit dem richtigen Namen manuell zu kopieren.

Virtuelle Tastatur(?) (dr)



