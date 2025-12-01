|16.Dez.2025
| Software-Katalog: Vault für AmigaOS 4
Für AmigaOS 4 gibt es eine neue Anwendung namens Vault, die als AppStore-ähnlicher Katalog mit Installer-Aufruf fungiert. Die Software soll es erleichtern, kompatible Software zu entdecken, ähnlich wie ein AppStore-Interface, jedoch speziell für die klassische AmigaOS-Umgebung konzipiert. Dafür greift die Software auf die IntuitionBase zu. Vault ist über Ko-fi gegen eine Kaffeespende verfügbar. (nba)
