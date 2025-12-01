amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

16.Dez.2025
Retro Games Ltd


 Neuauflage: QuickShot II Joystick mit USB-Anschluss
Der legendäre QuickShot II kehrt zurück: Der klassische Retro-Joystick erscheint in einer Neuauflage mit USB-Anschluss und richtet sich an Fans von Amiga, C64 und anderen 8-/16-Bit-Systemen, die beispielsweise den A500 mini oder auch Emulatoren nutzen. Das Design orientiert sich eng am Original, inklusive robustem Gehäuse und klassischem Stick-Layout, wurde aber für heutige Anforderungen neu konzipiert und bietet unter anderem Microswitches für die Stickbewegungen und die Feuerknöpfe sowie Plug&Play-Funktionalität am USB-Port. Der Joystick wird von Retro Games Ltd entwickelt und ist ab dem 30. Januar 2026 zum Preis von 34,99 Euro bei ausgewählten Händlern erhältlich. (nba)

[Meldung: 16. Dez. 2025, 17:09] [Kommentare: 4 - 16. Dez. 2025, 20:45]
.
.