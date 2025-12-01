|17.Dez.2025
| Linux: Treiber für Mediator-4000-PCI-Bridge
Für Besitzer einer Mediator-4000-PCI-Bridge, die ihre PCI-Steckplätze auch unter Linux nutzen möchten, hat Daniel Palmer einen entsprechenden Treiber geschrieben, dessen Quellcode auf Kernel.org in der Mailing-Liste begutachtet werden kann.
Eine ohne DMA auskommende Netzwerkkarte konnte der Entwickler damit bereits nutzen, bei Grafikkarten indes gibt es noch Schwierigkeiten. (snx)
[Meldung: 17. Dez. 2025, 13:49] [Kommentare: 0]
