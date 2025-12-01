amiga-news ENGLISH VERSION
17.Dez.2025



 Memory-Spiel: Schmemory
Schmemory ist eine AmiBlitz-Umsetzung des Spiels Memory für mehrere Spieler. Vorausgesetzt wird AGA-Grafik aufgrund der verschiedenen Sprite-Paletten, der Quellcode ist verfügbar. (snx)

[Meldung: 17. Dez. 2025, 13:49] [Kommentare: 0]
