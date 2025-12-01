18.Dez.2025









AmigaGuide-Magazin: "WhatIFF?", Ausgabe 18

"WhatIFF?" ist ein englischsprachiges Amiga-Magazin im AmigaGuide-Format. Die Themen der 18. Ausgabe sind:



Reviews: Mirari PPC Board

Retrospective: Blizzard Accelerator

PicoWyfy

BassMX

Wordz

BLOK

ChaoticCrazyCastle Guides: Making Smooth Loops

DigiPaint Basics: Part 3

Better Audio Sampling

How to Backup Your Amiga CF Disk Drive on a Mac Articles: Keeping Amiga Alive

ByteBandit: Looking Back at 2025

To Be or Not To Be A Scener

Amiga Insight: Amiga Shops

Living With a Spouse... and an Amiga

Amiga A1200 Accelerator Reccomendation Interviews: Edwin van den Oosterkamp: BassMX

Dan -Zooperdan- Thoresen: YEEP

Aidan Holmes: PCMCIACD

Electric Black Sheep: Star Dust Wars

Alinea (www.amiga-shop.net) Other: Shell Talk

Aminet Pulse

Cover Disk: AmiArcadia AmiSSL -5 OS3 GoSnap GoVD GoVD GlowIcons GrabScreen LimpidClock ToolsMenu

