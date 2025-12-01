|ENGLISH VERSION
|18.Dez.2025
Dirk Dierickx
| Bootbarer Amiga-Emulator: AmiBootEnv 0.5.4
"AmiBootEnv" ist eine bootbare Amiga-Emulation, die auf Debian Linux und dem Emulator Amiberry basiert. Im Gegensatz zu ähnlichen Lösungen will der Entwickler hier nur eine möglichst schlanke und einfach zu installierende Basis-Emulation verschiedener Amiga-Modelle bieten, die gewünschten AmigaOS-Versionen samt Anwendungen zu installieren und zu konfigurieren ist Sache des Anwenders. Ein Video illustriert den Installationsvorgang: zunächst wird ein aktuelles Debian Linux ohne graphische Benutzeroberfläche installiert, dann AmiBootEnv. Nach einem Reboot kann dann in einem graphischen Bootmanager zwischen A500, A1200 und AROS gewählt werden.
Weitere Eigenschaften von AmiBootEnv:
