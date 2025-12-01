Bootbarer Amiga-Emulator: AmiBootEnv 0.5.4

"AmiBootEnv" ist eine bootbare Amiga-Emulation, die auf Debian Linux und dem Emulator Amiberry basiert. Im Gegensatz zu ähnlichen Lösungen will der Entwickler hier nur eine möglichst schlanke und einfach zu installierende Basis-Emulation verschiedener Amiga-Modelle bieten, die gewünschten AmigaOS-Versionen samt Anwendungen zu installieren und zu konfigurieren ist Sache des Anwenders. Ein Video illustriert den Installationsvorgang: zunächst wird ein aktuelles Debian Linux ohne graphische Benutzeroberfläche installiert, dann AmiBootEnv. Nach einem Reboot kann dann in einem graphischen Bootmanager zwischen A500, A1200 und AROS gewählt werden.



Weitere Eigenschaften von AmiBootEnv: Automatisches Erkennen und Aushängen von Wechseldatenträgern, sie sind innerhalb der Emulation im Laufwerk "Volumes:" zu finden.

Vor dem Start des Emulators werden Greaseweazle-Laufwerke erkannt und eingebunden

Nutzt den Boot-Manager rEFInd um ein graphisches Menü zur Auswahl der gewünschten Emulation anzubieten

Ein einfaches AROS-System inklusive Directory Opus wird mitgeliefert, um von dort ROMs, ADF- oder HDF-Images u.ä. für die Verwendung mit den diversen Emulatoren von Wechseldatenträgern importieren zu können. (cg)



[Meldung: 18. Dez. 2025, 23:53] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

