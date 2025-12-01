|ENGLISH VERSION
|19.Dez.2025
| Amiga Games That Weren't: Sci-Fi
Auf der Seite "Games That Weren't" ist heute ein neuer Eintrag zu "Sci-Fi" erschienen - einem Arcade-Side-Scrolling-Shoot'em-up von Digital Magic Software Ltd., das 1989 veröffentlicht wurde (Video).
Dank der Leihgabe des Entwicklers Lance Abson werden eine Reihe von Quellcodes und Build-Disketten zur Verfügung gestellt. (dr)
[Meldung: 19. Dez. 2025, 17:14] [Kommentare: 0]
|
