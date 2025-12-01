amiga-news ENGLISH VERSION
20.Dez.2025
Dietmar Planitzer (E-Mail)


 Betriebssystem für den Amiga: Sechste Alphaversion des Serena OS
Dietmar Planitzer arbeitet an einem experimentellen Betriebssystem für den Amiga. Der Fokus der jetzt veröffentlichten Version 0.6.0 ist Performance und Stabilität. Speziell Disk I/O ist jetzt Planitzers Angaben zufolge dramatisch schneller und das System laufe jetzt wesentlich stabiler und zuverlässiger. (cg)

[Meldung: 20. Dez. 2025, 23:58] [Kommentare: 0]
