|21.Dez.2025
Andreas Magerl (ANF)
| Printmagazin: Amiga Future, Ausgabe 178 - Vorschau und Leseproben
Von der Ausgabe 178 (Januar/Februar 2026) der Amiga Future sind inzwischen die Leseproben sowie die Vorschau online. Zu den Themen zählen ein Interview mit Bjørn 'Dr. Awesome' Lynne, ein Messebericht von der Amiga40 in Mönchengladbach und ein Review zu AmigaOS 4.1 Update 3.
Die Amiga Future ist als deutsches und englisches Printmagazin direkt bei deren Redaktion und diversen Amiga-Fachhändlern erhältlich. (snx)
[Meldung: 21. Dez. 2025, 07:17] [Kommentare: 0]
