21.Dez.2025



 Windows: Amiga Bootblock Reader 6.0
Jason Smiths "Amiga Bootblock Reader" dient der Erkennung, Analyse und Extraktion von Amiga-Bootblocks aus ADF-Diskettenabbildern. Das Windows-Programm erkennt nun 3039 verschiedene Bootblocks und kann Diskettenabbilder in WinUAE oder FS-UAE starten.

Zu den zahlreichen Neuerungen der Version 6.0 gehören eine aufgeräumtere Oberfläche, weitere Einordnungskategorien, eine verbessere Suchfunktion, das Durchsuchen nicht mehr vollständig entpackbarer DMS-Dateien nach dem Bootblock sowie GIF-Animationen für die Bootblock-Vorschau. (snx)

[Meldung: 21. Dez. 2025, 07:17] [Kommentare: 0]
.