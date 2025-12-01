|21.Dez.2025
| Windows: Amiga Bootblock Reader 6.0
Jason Smiths "Amiga Bootblock Reader" dient der Erkennung, Analyse und Extraktion von Amiga-Bootblocks aus ADF-Diskettenabbildern. Das Windows-Programm erkennt nun 3039 verschiedene Bootblocks und kann Diskettenabbilder in WinUAE oder FS-UAE starten.
Zu den zahlreichen Neuerungen der Version 6.0 gehören eine aufgeräumtere Oberfläche, weitere Einordnungskategorien, eine verbessere Suchfunktion, das Durchsuchen nicht mehr vollständig entpackbarer DMS-Dateien nach dem Bootblock sowie GIF-Animationen für die Bootblock-Vorschau. (snx)
