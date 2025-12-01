|ENGLISH VERSION
|21.Dez.2025
| Emulator: UAE4ALL für Handheld-Geräte SF2000 und GB300
Als weitere Plattformen, auf denen der Amiga-Emulator UAE4ALL läuft, werden nun auch die Handheld-Geräte SF2000 und GB300 von DataFrog unterstützt. (snx)
[Meldung: 21. Dez. 2025, 07:18] [Kommentare: 0]
