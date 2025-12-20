amiga-news ENGLISH VERSION
21.Dez.2025



 MorphOS-Storage-Uploads bis 20.12.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 20.12.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
OpenFodder_2.0.0.lha      Games/Action              Open Fodder: An open so...
CatacombGL_0.5.7.lha      Games/Shoot3D             CatacombGL_0.5.7.lha
AmigaGPT_2.16.0.lha       Misc                      App for chatting to Cha...
(snx)

[Meldung: 21. Dez. 2025, 07:18] [Kommentare: 0]
