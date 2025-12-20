|21.Dez.2025
| OS4Depot-Uploads bis 20.12.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 20.12.2025 dem OS4Depot hinzugefügt:
resrc4.lha dev/mis 138kb 4.1 MC680x0 Disassembler
amiarcadia.lha emu/gam 11Mb 4.0 Signetics-based machines emulator
sdl3.lha lib/mis 10Mb 4.1 Simple DirectMedia Layer 3
amigagpt.lha net/cha 4Mb 4.1 App for chatting to ChatGPT
vault.lha net/mis 3Mb 4.0 Minimal application store-ish fo...
rvncd.lha net/ser 149kb 4.1 Amiga VNC Server
dirmeup_demo.lha uti/fil 15Mb 4.1 Amiga Files Explorer
capslock_cmd.lha uti/wor 126kb 4.1 Filtering CapsLock tapping
[Meldung: 21. Dez. 2025, 07:18] [Kommentare: 0]
