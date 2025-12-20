|ENGLISH VERSION
|21.Dez.2025
| Aminet-Uploads bis 20.12.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 20.12.2025 dem Aminet hinzugefügt:
gcc-6.5.0b-x86_64-linux.bz2 dev/cross 1271 OTH GCC 6.5.0b AmigaOS m68k... toolbox.lha disk/misc 4K OS3 Communicate with SCSI e... openpci68k.lha driver/oth 182K OS3 PCI driver for all brid... Hundra.lha game/jump 919K OS3 Hundra HundraWHD.lha game/jump 929K OS3 HundraWHD ScummVM_AGA_060.lha game/misc 56M OS3 Amiga port of ScummVM 2... ScummVM_RTG_060.lha game/misc 64M OS3 Amiga port of ScummVM 2... PrBoom.lha game/shoot 1.5M OS3 Amiga port of PrBoom (D... ham_convert.zip gfx/conv 7.7M OTH HAM graphic converter WhatIFF4.18.lha mags/misc 20M GEN What IFF? #4.18-Decembe... AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 11M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 11M OS3 Signetics-based machine... AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 11M MOS Signetics-based machine... DOSBox_AGA.lha misc/emu 1.8M OS3 Amiga port of DOSBox Mame106MiniMix1.7c.lha misc/emu 7.8M OS3 MAME 0.106 MiniMix R1.7... MistletoePepper.lha mods/8voic 180K GEN 16bit 7ch Ambient Amiga... IconLib_46.4.lha util/libs 2.1M OS3 free icon.library in op... MuMin.lha util/libs 72K OS3 Minimal MuLib archive f... AmigaGPT.lha util/misc 4.4M VAR App for chatting to Cha... VATestprogram.zip util/misc 9.1M OS3 Versatile Amiga Testpro... OBWorkbench.lha util/wb 339K OS3 Workbench replacement f...(snx)
[Meldung: 21. Dez. 2025, 07:18] [Kommentare: 0]
